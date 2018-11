FC Porto avassalador

O FC Porto entrou da melhor forma na 2ª fase do Nacional de iniciados, ao golear em casa o Famalicão, por 5-0. Contudo, a sua inspiração ofensiva só surgiu no segundo tempo, fruto do desgaste físico dos famalicenses, que resistiram bem nos 45 minutos iniciais.

Os azuis e brancos prometeram muito na partida, marcando logo aos 2 minutos, por José Macedo, após iniciativa individual de Frederico Reis, pela ala esquerda. No entanto, as ações ofensivas azuis e brancas não encontravam o melhor destino, dada a boa réplica da formação de Famalicão. Umaro Candé, no primeiro tempo, foi o ‘rei’ do remate, mas não tinha a pontaria muito afinada. O ataque do FC Porto chegou a ser avassalador, mas faltava acerto.

Foi por isso necessário chegar ao segundo tempo para José Macedo bisar, num remate fortíssimo, aos 44 minutos. A partir daí, o mais difícil estava feito, embora Tiago Teixeira tenha feito uma defesa espetacular a remate de Vítor Magalhães, que viria ainda a fazer o 3-0.

A boa organização defensiva famalicense ia cedendo, face ao maior poderio do FC Porto, e Joel Carvalho – que apontou 22 golos na 1ª fase da prova – marcou, antes de Umaro Candé ter fechado a contagem. A barra da baliza ainda negou por duas vezes o golo a Eurichano.