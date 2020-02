FC Porto bate Boavista em dérbi de iniciados

O FC Porto venceu o Boavista este sábado por 4-1 em jogo da 12.ª jornada da 2.ª fase (Série Norte) do campeonato nacional.





Diogo Cruz abriu o marcador para os axadrezados aos 4' e Rodrigo Malheiros deu a volta ao marcador com um bis - golos aos 26 e 39'. Duarte Oliveira (47') e Serif Nhaga (72') fecharam o marcador.Com este resultado, o FC Porto segue na liderança com 34 pontos, mais 1 do que o Sp. Braga que recebeu e venceu o Rio Ave (2-0). O Boavista está em 4.º com 13 pontos.