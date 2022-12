FC Porto perde primeiros pontos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O FC Porto, líder destacado da Série B do Nacional de iniciados, desperdiçou os primeiros pontos ao empatar com o Paços de Ferreira, em Lousada. O nulo traduz o desacerto das equipas na finalização, num duelo intenso e com algumas oportunidades.

Na 2ª parte, o Paços cresceu e proporcionou um jogo mais competitivo e emocionante. Houve mais iniciativa dos visitantes, mas os castores também procuraram o golo, embora nem sempre com a lucidez necessária.

Os dragões tiveram mais bola e assustaram em alguns lances, mas o conjunto pacense revelou-se organizado e impediu os comandados de José Violante de seguirem na caminhada 100 por cento vitoriosa.



Autor: P. A.