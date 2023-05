FC Porto segue na perseguição

O FC Porto goleou a Académica por 6-0 e continua firme na perseguição ao líder Benfica, que segue com 3 pontos de vantagem a 5 jornadas do fim. O resultado não deixa dúvidas, mas a verdade é que poderia ter sido mais avolumado caso os dragões tivessem pontaria ainda mais afinada. Diga-se que José Roxo, guardião da Académica, foi o melhor da sua equipa. Num jogo com 3 penáltis (todos convertidos), os golos do FC Porto foram de Guilherme Carvalho (2), Bernardo Lima, Gonçalo Oliveira, Duarte Cunha e Rúben Barbosa.