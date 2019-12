FC Porto travado em Vila do Conde

O FC Porto foi este sábado travado na 3.ª jornada da Zona Norte da 2.ª fase do campeonato nacional de iniciados, ao empatar a dois golos na visita ao reduto do Rio Ave. Um resultado inesperado, que representa mesmo o primeiro encontro da temporada no qual os comandados de Sérgio Ferreira não conseguiram vencer.





Quanto aos marcadores, Mariano Regal e Afonso Leite fizeram os dois tentos dos visitantes, ao passo que Fernando e Morgado apontaram os dois golos da equipa da casa, que desta forma continua sem perder no seu reduto na presente época.Com este resultado, refira-se, o FC Porto chega aos 7 pontos e poderá ser ultrapassado na liderança pelo Sp. Braga, isto caso os minhotos vençam no domingo em Paços de Ferreira. Quanto ao Rio Ave, chega aos 5 pontos, no quarto posto.