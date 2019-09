FC Porto vence Boavista e é líder isolado

O FC Porto recebeu e venceu o Boavista este domingo, por 3-1, em jogo da 5.ª jornada da Série B do Campeonato Nacional de Iniciados, isolando-se assim no topo da tabela classificativa, com mais 3 pontos do que os axadrezados.





Pelo dragões marcaram André Oliveira, Afonso Leite e Carlos Durães.