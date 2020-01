FC Porto vence dérbi frente ao Boavista

O FC Porto venceu este domingo o dérbi da Invicta frente ao Boavista, por 3-0, em jogo da 5.ª jornada da 2.ª fase de Zona Norte do campeonato nacional de iniciados, com golos de Mariano, Rodrigo e Afonso.





Com este resultado, a formação portista mantém o 2.º lugar, atrás do Sp. Braga que este domingo foi ao reduto do Rio Ave vencer por 2-0.