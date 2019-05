O FC Porto venceu este sábado no reduto do Tondela por 2-1, em jogo da oitava jornada da fase final do campeonato de iniciados.Joel Carvalho foi o homem do jogo ao apontar os dois golos dos azuis e brancos, que assim mantêm a liderança e a distância para os perseguidores Sporting e Benfica.Consulte a classificação