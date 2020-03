FC Porto vence na deslocação a Barcelos

O FC Porto venceu este domingo na deslocação ao reduto do Gil Vicente, por 4-1, em jogo do Nacional de Iniciados





Com esta vitória no jogo da 14.ª jornada da 2.ª fase da Zona Norte, a formação portista mantém-se na liderança da tabela com mais 1 ponto do que o Sp. Braga, que venceu na receção ao Boavista (3-0).