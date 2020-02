FC Porto volta a golear: Rio Ave sem resposta para a meia dúzia do dragão

Depois de na semana passada ter batido o Famalicão por 7-1, o FC Porto recebeu e cilindrou este domingo o Rio Ave por 6-0 em jogo da 10.ª jornada da 2.ª fase do campeonato de iniciados.





André Oliveira abriu o marcador aos 17' e bisou aos 28'. Carlos Durães dilatou a vantagem aos 40', Afonso Leite aos 45' e Durães somou mais um aos 47'. O resultado ficaria fechado aos 53' com um tento de Serif N'haga.Os dragões lideram a Série Norte com 28 pontos, mais 1 do que o Sp. Braga que venceu o P. Ferreira nesta ronda por 5-1.