FC Porto volta às goleadas

O FC Porto bateu o Gondomar, por 5-1, num jogo em que a equipa forasteira até começou melhor, com um golo de canto direto apontado por Tanaka e uma bola à trave. A partir daí, os azuis e brancos tomaram por completo o domínio do encontro e os golos começaram a surgir naturalmente. Leonardo Fajardo foi a grande figura da partida com um hat trick, sendo que os dois primeiros golos permitiram aos da casa saírem para o intervalo em vantagem.





Na segunda metade, o jogo continuou a ter um só sentido e Rodrigo Silva anotou o quarto, com Rodrigo Mora a fazer o quinto. Um triunfo categórico e indiscutível dos dragões, o sexto em seis partidas.