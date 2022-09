Grandes confirmam o favoritismo

Benfica e Sporting mantêm o registo 100% vitorioso na Série D, com cinco triunfos em outras tantas jornadas nesta 1ª fase. O golo solitário de Anísio Cabral permitiu a vitória dos encarnados no reduto do Alverca, enquanto os leões golearam o CADE (5-2). Ricardo Yordanov (2), Simão Soares, Afonso Ribeiro e Cleusio Garrafa apontaram os golos leoninos. Pela formação de Entroncamento marcaram Miguel Correia e Afonso Pinto. Na próxima ronda, agendada para o dia 25, os rivais de Lisboa defrontam-se no Seixal.

Na Série B, FC Porto também segue imparável com a quinta vitória consecutiva. Mateus Mide (2), Tomás Peixoto e João Abreu apontaram os tiros certeiros dos dragões, enquanto Gavy Alves reduziu. Na próxima ronda, os portistas defrontam o Feirense, que ainda não perdeu.