?Que golo do nossos guarda-redes na vitória do Dérbi frente ao Boavista



Diogo Pereira teve um dia que não vai esquecer. O guarda-redes português, de apenas 15 anos, do FC Porto apontou um golo de baliza a baliza no encontro diante do Boavista, a contar para o escalão de iniciados. Após o feito, recebeu uma enchente de 'mimos' dos colegas de equipa. Os dragões venceram o dérbi por 6-0.