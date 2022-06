Iniciados: susto com jogador do FC Porto no encontro com o V. Guimarães

Susto no V.Guimarães-FC Porto em Iniciados. Rodrigo Moreira, jovem jogador dos dragões, foi atingido na cara com a bola e caiu inanimado no relvado. A assistência foi imediata, mas obrigou a uma interrupção do encontro que se estendeu por 40 minutosEnquanto Rodrigo Moreira era assistido no relvado, os jogadores das duas equipas perfilaram-se, tapando o campo de visão, protegendo assim o jovem portista, como se vê pelas imagens divulgadas no Facebook Página Vimaranense. Nas bancadas, os adeptos dos dois clubes entoaram o seu nome.Ao que o nosso jornal apurou, Rodrigo Moreira recuperou os sentidos no local, embora, por precaução, tenha sido transportado a uma unidade hospitalar de Guimarães, para realizar exames complementares