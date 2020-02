Nona edição do Torneio António Carraça junta Benfica e Sporting em Vila Franca de Xira

A 9ª edição do Torneio António Carraça, uma das figuras maiores do futebol em Vila Franca de Xira, acontece no próximo sábado, no Campo do Cevadeiro. A prova junta como habitualmente as três grandes equipas lisboetas: Benfica, Sporting e Belenenses. O anfitrião Vilafranquense é a quarta equipa na competição.





O torneio do escalão sub-15 arranca às 9 horas com um Vilafranquense-Benfica, sendo que o Sporting-Belenenses acontece às 10h45. A final disputa-se às 17 horas, em Vila Franca de Xira, entre os vencedores das duas meias-finais.