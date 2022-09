«P..., o teu lugar é na cozinha»: adepto multado em 750 euros por insultos a árbitra em jogo de Iniciados

O Juízo Local de Pequena Criminalidade do Porto ordenou o pagamento de uma coima de 750 euros ao adepto que insultou uma árbitra assistente no encontro entre o FC Foz e o Panthers Force, da 1.ª divisão nacional de Iniciados (sub-16), realizado a 12 de dezembro do último ano.

A contraordenação de incumprimento do dever de usar de correção, moderação e respeito relativamente a um agente desportivo, neste caso uma árbitra, deve-se sobretudo pelas palavras e comportamento do arguido para com Diana Moreira no decorrer da partida. "P..., o teu lugar é na cozinha", terá alegadamente dito o adepto em questão quando se mostrou insatisfeito com uma decisão da árbitra assistente.