Rodrigo Mora abre o livro para triunfo indiscutível do FC Porto

O FC Porto começou por sofrer um revés logo aos dois minutos, com um bonito golo de Tiago Paiva, capitão e melhor jogador dos espinhenses, mas tal foi a injeção que despertou os portistas para uma exibição concludente, liderados pela classe de Rodrigo Mora, que apontou três golos e fez, pelo menos, mais seis passes para os colegas marcarem.

O resultado acaba por ser lisonjeiro para os tigres, que ainda reagiram no final da primeira parte mas que na segunda se limitaram a defender, com raras aproximações à baliza contrária.

As ocasiões de golo dos dragões foram uma constante, graças à clara superioridade técnica, física e tática dos seus jogadores. Concretizaram oito golos, mas vários outros foram evitados pelo guarda-redes Saxe, sempre muito atento na sua baliza. Em suma, um resultado inquestionável, com destaque para as exibições de Rodrigo Mora, uma estrela a despontar, Fajardo e Edgar no lado dos portistas.