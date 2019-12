Sacavenense bate Sporting

O Sporting escorregou em Sacavém, ao perder por 2-1, na segunda jornada da 2ª fase, com a equipa de Bernardo Bruschy a deixar uma pálida imagem. Os leões até estiveram em vantagem, num cabeceamento de Marlon Júnior após um canto cobrado por Guilherme Santos. Mas a segunda parte tudo mudou, com o Sacavenense a operar a reviravolta. Américo Silva subiu mais alto do que toda a gente para empatar, antes de Maiquel Cassamá recuperar uma bola no meio-campo e servir João Vicente para o golo da vitória.