Sp. Braga confirma lugar na fase final do campeonato com empate frente ao FC Porto

O FC Porto recebeu e empatou com o Sp. Braga a zeros em jogo da 13.ª jornada da 2.ª fase (Série Norte) do campeonato nacional de iniciados, com os minhotos a garantirem a passagem à fase final.





Quando falta uma jornada para terminar a 2.ª fase, os dragões lideram a série com 35 pontos, mais 1 do que o Sp. Braga. O Rio Ave, que nesta jornada goleou o Gil Vicente por 5-0, é 3.º com 26 pontos.