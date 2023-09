Sporting acerta contas e aproxima-se da liderança

Feirense e Sporting disputaram o jogo em atraso da 2ª jornada e, com a vitória, os leões aproximaram-se do topo da tabela, enquanto os azuis somaram a terceira derrota na prova e seguem no 7.º lugar da Série B.

A primeira oportunidade de golo aconteceu ao minuto 11 e para os visitantes. A bola foi colocada nas costas da defensiva fogaceira e Duarte Tomás, isolado frente ao guarda-redes, fez um chapéu que passou um pouco ao lado da baliza.

As oportunidades leoninas sucederam-se e já perto do final do primeiro tempo José Garrafa furou a defensiva da casa e colocou a bola no capitão José Lino que rematou ao lado. No último lance da 1ª parte chegou finalmente o golo. José Lino, já perto da linha final, viu José Garrafa solto no meio, ofereceu-lhe a bola e o avançado finalizou sem grande dificuldade. A 2ª parte começou morna e só animou quando já se jogava há uma hora. O defesa-central Alexandre Rosado cabeceou para o segundo da partida e arrumou praticamente a questão em relação ao vencedor. O Feirense ainda tentou reduzir e, nos últimos momentos, o suplente Pedro ficou perto do 1-2 mas não marcou.