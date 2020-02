Sporting bate Benfica e conquista Torneio António Carraça

O Sporting reeditou a conquista do Torneio António Carraça. Tal como há um ano, os leões mostraram a sua força e levaram de vencida mais uma edição do torneio. Desta feita, os verde e brancos bateram o Benfica na final, da marca de penálti, por 4-2 (após 1-1 no tempo regularmentar).





No jogo do terceiro e quarto lugares, referente a este torneio que ocorreu este sábado no Campo do Cevadeiro, o Vilafranquense levou a melhor sobre o Belenenses (3-1).Gonçalo Moreira (Benfica) foi considerado o melhor jogador da competição em Vila Franca de Xira. Já David Ivanov (Sporting) recebeu o galardão para melhor guarda-redes em prova.1º Sporting2º Benfica3º Vilafranquense4º Belenenses