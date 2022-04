Sporting-Benfica, 4-1: outro andamento

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting recebeu, venceu e convenceu o Benfica no arranque da fase de apuramento de campeão de iniciados que teve lugar ontem, em Alcochete. Com o adjunto João Lourenço a orientar a formação leonina devido à ausência de Bernardo Bruscky por estar doente o Sporting venceu o Benfica por 4-1.

Na estreia de ambas as equipas no apuramento de campeão de sub-15, Gabriel Silva voltou a distinguir-se ao apontar dois golos (chegou aos 35 na conta pessoal na atual campanha) e sofreu o penálti que ditou o primeiro golo leonino - intervenção direta, portanto; na vantagem por 3-0 conseguida pela equipa da casa a abrir a segunda parte.

Sob a batuta dos médios Rafael Camacho e João Rodrigues a abrirem espaços e a balancearem a equipa para a frente, o Sporting começou a criar perigo por Winilson Lopes num remate perigoso. Primeiro, ameaçaram e depois, os leões chegariam ao golo. O guarda-redes Duarte Ferreira derrubou Gabriel Silva dentro da área e João Simões não desperdiçou e converteu o castigo máximo.

O Benfica acusou o tento e numa recuperação de bola a meio-campo, João Rodrigues assistiu Gabriel Silva, que tirou dois adversários do caminho e rematou certeiro para ampliar a vantagem. Gustavo Ferreira, melhor marcador das águias, com 15 golos, estava a cumprir castigo, e a formação de Tiago Pina sentia algumas dificuldades em chegar com perigo junto da baliza de Miguel Gouveia.

O Sporting voltou a iniciar melhor após o reatamento. Winilson Lopes assistiu Gabriel Silva que, com um remate colocado, ajudou a sua equipa a ficar mais confortável no resultado. O Benfica arriscou mais até final, Sandro Santo, de costas para a baliza ainda reduziu, após um livre, mas no último lance da partida, já nos descontos, Salvador Blopa fixou o resultado, desnivelando-o em definitivo. A vantagem, a abrir, é dos leões.