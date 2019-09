Sporting cilindra Real e junta-se a Benfica no topo da tabela

O Sporting recebeu e cilindrou o Real, este domingo, por 9-1, na 5.ª jornada da Série E do Campeonato Nacional de Iniciados, juntando-se ao Benfica (que ontem esmagou o Elvas por 11-1) na liderança da tabela, com 15 pontos em 5 jogos.Pedro Sanca (23' e 83'), Mamadu Djaló (42'), Vivaldo Semedo (51'), Guilherme Santos (58'), Leonardo Barroso (64'), Henrique Arreiol (72') e Saná Fernandes (77' e 80') foram os autores dos golos do Sporting.Cristian (4') marcou o golo de honra dos visitantes.