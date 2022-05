Sporting desperdiça vantagem de dois golos e empata no clássico com o FC Porto

Depois de três vitórias consecutivas, o Sporting empatou esta domingo na 4.ª jornada da fase final de apuramento de campeão frente ao FC Porto no clássico disputado em Alcochete. Os leões chegaram a estar a vencer por 2-0 mas os dragões empataram 2-2.Gabriel Silva (16') e Winilson (57') marcaram para os da casa, ao passo que o FC Porto chegou ao golo aos 73' por Gonçalo Pinto e empatou o encontro aos 80'+1' por Filipe Sousa.O Sporting segue na liderança com 10 pontos, seguido do FC Porto com 7 e de Sp. Braga, Vitória e Benfica - todos com 6. A Académica segue no fundo da tabela ainda sem pontuar.Na próxima jornada, o Sporting visita o Sp. Braga e o FC Porto recebe o Vitória.