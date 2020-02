Sporting empata com Belenenses em dérbi de iniciados

O Sporting não foi além do empate a uma bola frente ao Belenenses, este sábado, em jogo da 12.ª jornada da 2.ª fase do campeonato nacional de iniciados (Série Sul).





O Belenenses colocou-se em vantagem aos 11 minutos por intermédio de Vicente Abreu, mas os leões chegaram ao empate aos 35 minutos com um penálti convertido por Pedro Sanca. O Sporting ainda teve a possibilidade, aos 73 minutos, de passar para a frente do marcador com mais um penálti, mas Rodrigo Ribeiro não conseguiu converter.Os leões continuam na frente da Série Sul com 28 pontos, mais 1 do que o Benfica, que também não conseguiu vencer esta jornada o V. Setúbal . Na proxima ronda, os leões recebem o Cova da Piedade enquanto o V. Setúbal recebe o Belenenses.