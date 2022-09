Sporting goleia Benfica no Seixal e só sabe ganhar

O Sporting continua a só saber ao cabo de seis jornadas do campeonato nacional de iniciados. Os leões orientados por Bernardo Bruschy foram ao Seixal golear o eterno rival Benfica por 5-2.Cleusio Garrafa abriu a contagem para os verde e brancos, aos 18 minutos, e depois Chris Grombahi (19' e 42') e Estefânio Rúben (40' e 54' pen.) destacaram com um bis cada um.Pela equipa da casa, Tomás Soares também bisou (aos 32 e 57 minutos), mas não bastou para evitar a primeira perca de pontos das águias no campeonato.Assim, o Sporting lidera a Série D do Nacional sub-15 com 18 pontos ao cabo de seis rondas. O Real é 2º, com 16, seguido pelo Benfica com 15.