O Sporting começou a defender o tricampeonato, com um amplo triunfo frente ao Caldas (4-0). A vitória foi construída nos primeiros trinta minutos, com golos de Ricardo Yordanov- tem apelido de goleador leonino e brilhou com um bis -, Estefânio Rúben e de Cléusio Garrafa. Depois dos quatro golos, a formação orientada por Bernardo Bruschy tirou o pé do acelerador e limitou-se a gerir a vantagem na 2ª parte, na qual brilhou o guarda-redes do Caldas, Bernardo Pessoa, com um punhado de boas defesas a impedir um resultado mais volumoso na partida.