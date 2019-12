Sporting goleia Olhanense a uma semana do dérbi

A uma semana do dérbi do Seixal diante do Benfica, a equipa de iniciados do Sporting voltou este sábado aos triunfos, ao bater em Alcochete o Olhanense por 3-0, em partida da 3.ª jornada da zona sul da segunda fase do campeonato nacional da categoria.





Vinda de um desaire diante do Sacavenense, a equipa leonina respondeu da melhor forma e ganhou sem grande problemas o embate com os algarvios graças aos golos Guilherme Santos, Pedro Sanca, Afonso Moreira e Henrique Arreiol.Com este resultado, a formação verde e branca sobe ao segundo posto e fica a 1 ponto do Benfica, isto precisamente a uma semana do dérbi que poderá ser determinante na definição do primeiro posto.