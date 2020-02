Sporting goleia Olhanense por 8-1 e segue líder com quatro pontos de vantagem

O Sporting goleou este domingo na visita ao Olhanense por 8-1 em duelo da 10.ª jornada da 2.ª fase (série sul) do campeonato nacional de iniciados.

O Olhanense até começou a vencer, aos 7 minutos, com golo de Uri Lima, mas os leões marcaram por Mamadu Djaló (20'), Pedro Sanca (33') e Leonardo Barroso (39') e foram para o descanso com vantagem de 3-1.





Na segunda parte o ascendente do Sporting manteve-se e a equipa leonina marcou por mais cinco vezes por Rodrigo Ribeiro (45'), Henrique Arreiol (58' e 69'), Guilherme Santos (64') e Saná Fernandes (78').

Com este triunfo o Sporting continua na liderança da tabela, agora com 27 pontos, mais quatro do que o Benfica, que é 2º classificado.