Sporting não desarma e goleia V. Setúbal

O Sporting bateu o V. Setúbal por 4-0 e segue no topo da série sul, a par do Benfica. A goleada começou a ser construída logo aos dois minutos, com um pontapé acrobático de Gabriel Silva, à entrada da área, a valer ao avançado o seu 22º golo da época. Os leões mantiveram-se instalados no meio-campo contrário, mas só voltaram a marcar três minutos após o início da 2ª parte, num remate colocado de João Simões. Com dois golos de vantagem, o Sporting ficou ainda mais confortável e, na sequência de um canto, o recém-entrado Flávio Gonçalves apareceu ao primeiro poste para anotar o 3-0. Ao cair do pano Rafael Camacho, com um remate forte, de fora da área, estabeleceu o resultado final.