O Sporting sagrou-se este domingo bicampeão nacional de iniciados, ao bater o Tondela em casa por 5-0 na 10.ª e última jornada da prova.





Luís Gomes abriu o marcador aos cinco minutos e Mateus Fernandes ampliou aos 33'. O 3-0 pertenceu a David Moreira no minuto seguinte, ao passo que Youssef Chermiti bisou na partida (39' e 70').O FC Porto ainda estava na luta mas de nada serviu a vitória dos azuis e brancos no terreno da Académica por 4-0. Os dragões terminaram a época com 23 pontos na classificação , menos dois do que o Sporting.