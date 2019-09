Sporting só ganha e ainda não sabe o que é sofrer golos

O Sporting voltou a triunfar no campeonato nacional de iniciados. A equipa orientada por Bernardo Bruschy foi a Elvas bater a equipa local por três golos sem resposta, alcançado a quarta vitória consecutiva.Os golos foram apontados por Manuel Mendonça, Sérgio Matos e Guilherme Santos.Os verde e brancos não sabem sequer o que é sofrer golos, somando 20 golos marcados e zero sofridos em quatro jornadas apenas.Desta feita, o Sporting soma 12 pontos e lidera à condição, ficando à espera para perceber o que faz o Benfica este domingo no terreno do Alverca.