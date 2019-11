Sporting supera Estoril com resultado 'gordo'

O Sporting fechou a primeira fase do Campeonato Nacional de iniciados com uma goleada frente ao Estoril, por 8-0, fora de casa. Os leões terminam em primeiro na Série E, com 10 vitórias e um empate.





Os golos da formação de Alvalade foram marcados por Carlos Santos, Pedro Sanca, Vicaldo Semedo, José Silva, Henrique Arreiol, Guilherme Santos, Sana Fernandes e Martim Sereno.