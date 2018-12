Sporting supera Portimonense em jogo antecipado

O Sporting venceu o Portimonense, por três bolas a zero, em partida antecipada da 5ª jornada da 2ª fase do campeonato nacional de sub-15. A equipa verde e branca entrou no jogo com a liderança isolada – um ponto a mais do que o rival Benfica – e, aos 16 minutos, o marcador já registava 2-0 para os da casa, mostrando o porquê de estarem no topo da tabela.

O primeiro tento apareceu ao minuto 10, num canto em que o central leonino João Pereira mostrou instinto matador, ao surgir no lugar certo à hora certa. O segundo golo resultou de um ataque rápido, em que o centro-campista Tiago Sousa, com a bola à entrada da grande área, faz um remate cruzado, sem hipótese para o guardião dos algarvios. Ao intervalo notava-se que a equipa de Alvalade era muito superior à formação de Portimão.

Na segunda parte, o domínio dos jovens leões continuou, mas as substituições abrandaram um pouco o ritmo de jogo, o que não impediu Luís Gomes de marcar o melhor golo da tarde. O extremo pegou na bola na lateral esquerda, fletiu para o centro e desferiu um remate portentoso que só parou no fundo das redes, fechando o marcador.

Com este resultado o Sporting aumentou a distância para o Benfica - agora são quatro os pontos de vantagem, embora a equipa encarnada tenha menos um jogo.