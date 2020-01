Sporting vence Belenenses e regressa à liderança

O Sporting recebeu e venceu este domingo o Belenenses, por 2-0, em jogo da 5.ª jornada da zona sul da 2.ª fase de campeonato nacional de iniciados.





Bruno Fernandes e Ristovski a ver os iniciados em Alcochete a poucas horas do jogo com o FC Porto



Pedro Sanca abriu o marcador aos 18 minutos, colocando os leões em vantagem. Aos 36 minutos, Guilherme Santos fez o 2-0, resultado com que terminou a partida.Bruno Fernandes e Ristovski, que a partir das 17h30 vão disputar em Alvalade o clássico frente ao FC Porto, marcaram presença nas bancadas de Alcochete Com este resultado, o Sportint volta a liderar a zona sul da 2.ª fase de nacional de iniciados, com 12 pontos, mais 2 do que Benfica (que ontem bateu o V. Setúbal por 3-1 ) e Sacavenense (que venceu o Olhanense por 3-0).