O Sporting manteve-se a 2 pontos do Benfica no topo da fase de apuramento do campeão do campeonato nacional de iniciados, graças a uma vitória por 2-0 na visita ao reduto da Académica, em partida da 8.ª jornada da ronda decisiva. Com 18 pontos, os leões conseguem igualmente fugir do FC Porto, abrindo uma diferença de 6 pontos para os leões.

Autor: Fábio Lima