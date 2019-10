Sporting vence em Loures a uma semana do dérbi com o Benfica

O Sporting soma e segue no campeonato nacional de iniciados, tendo este domingo alcançado a nona vitória em outros tantos encontros, ao bater o Loures por 4-1. A formação leonina manteve-se desta forma com os mesmos 27 pontos que o Benfica, isto a uma semana do dérbi diante dos arquirrivais da capital, marcado para o próximo domingo.





Martim Sereno (20'), Pedro Sanca (32'), Guilherme Santos (53') e Gonçalo Monteiro (80') marcaram para os leões, ao passo que o golo da formação da casa foi apontado aos 60', num autogolo de Carlos Santos.