Sporting vence na deslocação a Portimão e mantém liderança

O Sporting venceu este domingo na deslocação ao reduto do Portimonense, por 4-2, em jogo da 14.ª jornada da zona Sul do Nacional de Iniciados.





Os leões mantêm-se no topo da tabela, agora com 34 pontos, mais 3 do que o rival Benfica, na 2.ª posição, que hoje venceu sem dificuldades o Olhanense.Já o Portimonense continua no último lugar, com 7 pontos.