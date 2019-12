Sporting vence no Seixal e 'rouba' liderança ao Benfica

O Sporting foi este sábado ao Seixal vencer o Benfica por 2-1 e assumiu a liderança da série sul na 2.ª fase do campeonato nacional de iniciados.





Os leões partiam para a 4.ª jornada com menos um ponto do que os encarnados mas, graças ao triunfo conquistado no Benfica Campus, ultrapassaram o adversário na classificação e passam a liderar de forma isolada.Os leões abriram o marcador logo aos 3' com um golo de Guilherme Santos e João Pereira viria a restabelecer a igualdade no marcador aos 35. Coube a Pedro Sanca, aos 53', fechar o resultado.