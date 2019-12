Sporting vence V. Setúbal no arranque 2.ª fase do campeonato de iniciados

O Sporting venceu o V. Setúbal por 4-1 no arranque da 2.ª fase do Campeonato Nacional de Iniciados.Os sadinos inauguram o marcador aos 3 minutos por intermédio de Renato Santos mas cinco minutos depois Afonso Moreira restabeleceu a igualdade. Aos 21', o Sporting colocou-se na frente. O capitão Guilherme Santos cruzou para a cabeça de Vivaldo Semedo, que não desperdiçou.O terceiro tento, ainda antes do intervalo, surgiu de novo po Vivaldo Semedo, desta vez na sequência de um canto.Aos 57', Guilherme Santos, melhor marcador do Sporting na primeira fase do campeonato com dez golos, falhou um penálti.Instantes depois de entrar no jogo, Saná Fernandes, irmão de Joelson Fernandes, recebeu a bola de Guilherme Santos no flanco esquerdo do ataque e fez o resultado final.A 8 de dezembro, o Sporting desloca-se ao terreno do Sacavenense.