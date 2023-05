Sub-15 do Marítimo sagram-se campeões da 2.ª Divisão

A equipa de sub-15 do Marítimo sagrou-se esta terça-feira campeã nacional da 2.ª Divisão. A formação madeirense beneficiou da vitória na secretaria sobre o Vizela, devido à utilização irregular de Francisco Leão, jogador que estava castigado, no jogo do passado dia 14 de maio, que terminou com vitória nortenha por 2-1. Os três pontos arrecadados pelos iniciados do Marítimo, que já tinham conseguido a subida de divisão, permitem-lhe matematicamente celebrar o título nacional, à frente de Sp. Braga B e FC Porto B.O campeonato termina no próximo domingo, com a visita dos maritimistas ao terreno do União 1919, em Coimbra.