Torneio Internacional de Futebol Juvenil de Vila Pouca de Aguiar cancelado

A 3ª edição do Torneio Internacional de Futebol Juvenil de Vila Pouca de Aguiar, evento que no ano passado foi apadrinhado por Luís Castro, treinador dos ucranianos do Shakhtar Donetsk, foi cancelado por força da pandemia da covid-19.





A VPA CUP 2019 estava inicialmente agendada para os dias 21 e 23 de junho e o fim de semana de 28 a 30 de junho.Contrariedade também com grande impacto económico para a região, uma vez que a capacidade hoteleira do concelho já estava praticamente esgotada para acolher as mais de mil pessoas previstas.A prova seria disputada em Vila Pouca de Aguiar e Pedras Salgadas e já tinha garantidas as participações de 48 equipas nos escalões de Sub-11, Sub-13 e Sub-15, entre as quais FC Porto, Sporting e Benfica, bem como de vários emblemas de Espanha e até o AC Connecticut, dos Estados Unidos da América.Apesar do esforço gorado, a organização do evento já estipulou datas para a edição a realizar em 2021, sendo que a prova vai-se disputar de 19 a 21 de junho para as 24 equipas de sub-11 e sub-13, ao passo que os dias de 26 a 28 de junho destinam-se às restantes 24 equipas de sub-15 e de futebol juvenil feminino.