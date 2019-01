Benfica-Sporting, em direto

- Os encarnados apresentam o melhor ataque nesta Zona Sul, com 59 golos marcados, e os leões a melhor defesa, com apenas 15 sofridos.- Na última jornada o Benfica empatou fora (1-1), com o Tondela; o Sporting foi a ganhar a Alverca (1-0).- Na primeira volta os encarnados venceram em Alcochete, por 3-0.- O Benfica lidera a classificação da Zona Sul com 47 pontos. Não tem qualquer derrota e soma dois empates. O Sporting é terceiro com 30, a 3 do Tondela.- Boa tarde, seja bem-vindo ao Benfica-Sporting, partida da 18.ª jornada do Campeonato Nacional de juniores, que começa às 15 horas, no Seixal.