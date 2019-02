Juniores: Benfica-FC Porto, em direto

Jogada perigo do ataque benfiquista, com Levi Faustino a fazer o corte no momento exato e a ceder canto.Que perigo! Gonçalo Ramos a cabecear ao lado, após cruzamento de Nuno Tavares.Pedro Justiniano mais uma vez a tirar a bola da zona de perigo e a lançar o ataque portista, mas o adversário faz falta cirurgica.Livre favorável para o FC Porto do lado esquerdo, mas a defesa das águias resolve.Pedro Justiniano novamente a sacudir a bola da área portista.Ronaldo Camará remata com perigo à baliza de Meixedo, mas a bola a sair ligeiramente ao lado.Benfica mais forte neste primeiros minutos, a conseguir travar a equipa do FC Porto a meio campo.Novo canto para a formação encarnada. Ricardo Matos na sequência do canto batido atira, de calcanhar, à malha lateral da baliza portista.Primeiro canto da partida é para o Benfica. Umaro Embaló cruza mas não chega ninguém para o desvio.Livre favorável ao Benfica, com o capitão benfiquista Tiago Dantas a bater a bola, mas o remate a sair por cima da baliza de Meixedo.- Começa o jogo!Tudo a postos para o início da partida.Já há onzes!: Carlos Santos, João Ferreira, Pedro Álvaro, Gonçalo Loureiro, Nuno Tavares, Diogo Capitão, Umaro Embaló, Tiago Dantas, Tiago Matos, Gonçalo Ramos e Ronaldo Camará.: Francisco Meixedo, Tomás Esteves, Pedro Justiniano, Levi Faustino, Tiago Lopes, Boris Enow, Angel Torres, Mor Ndiaye, Fábio Silva, Fábio Vieira e Afonso Sousa.---------------------------------------Hoje é dia de clássico nos juniores. A primeira jornada da fase de Apuramento de Campeão ditou um clássico entre Benfica e FC Porto a partir das 15 horas.A formação encarnada terminou a 1.ª fase da Zona Sul no 1.º lugar, sem derrotas e com mais 21 pontos do que o Sporting, 2.º classificado da 1.ª fase do campeonato.Já o FC Porto terminou também na liderança a 1.ª fase da Zona Norte do Nacional de Juniores.