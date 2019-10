Sporting-Benfica, em direto

13' - Filipe Cruz lança-se em direção à área do Sporting com perigo; Rodrigo Rego corta a bola no momento certo.O Benfica pressiona alto, quase em cima da área do Sporting, à espera de um erro dos leões.9' - Jeremy Sarmento vai à linha e cruza, mas a defesa do Sporting está atenta e resolve com facilidade.Jogo sem grandes oportunidades até ao momento, ninguém arrisca em demasia...2' - Samuel Lobato recebe um passe em profundidade, mas é apanhado em fora-de-jogo.10h58 - Está a ser cumprido um minuto de silêncio em memória de Rui Jordão, falecido na última sexta-feira.10h56 - As equipas estão no relvado, o encontro vai começar dentro de instantes.10h51 - O dérbi vai ser arbitrado por Diogo Vicente, de Santarém. Será auxiliado por Francisco Pereira e Henrique Paula.10h24 - Já há onzes oficiais!Diogo Almeida, Hevertton Santos, Rafael Fernandes, Gonçalo Inácio, Rodrigo Rego, João Daniel, Geny Catamo, Samuel Lobato, Rodrigo Oliveira, Gonçalo Batalha e Tiago Ferreira.Diogo Martins, Carlos Silva, Edson Silva, Daniel Rodrigues, Gonaçlo Ferreira, Tiago Tomás e Riu Reis.Pedro CoelhoSamuel Soares, Filipe Cruz, Tomás Araújo, Alexandre Penetra, Rafael Rodrigues, Henrique Jocu, Gerson Sousa, Francisco Saldanha, Henrique Araújo, Diogo Nascimento e Jeremy Sarmiento.Pedro Sousa, Renato Matos, Adrian Bajrami, Francisco Rodrigues, Martim Neto, Henrique Pereira e Iuri Tavares.Luís Araújo- Na última época as equipas defrontaram-se quatro vezes (duas na fase regular do campeonato e outras duas na fase de apuramento do campeão) e o Benfica venceu sempre.- O Benfica lidera a classificação, com 24 pontos, só com vitórias. Tem 24 golos marcados e apenas um sofrido. Já os leões são terceiros com os mesmos 17 pontos do Estoril, mas menos um jogo. Têm 25 golos marcados e 9 sofridos.- Bom dia, seja bem-vindo ao direto do Sporting-Benfica, jogo que encerra a 9.ª jornada do Campeonato Nacional de juniores, e que se disputa a partir das 11 horas, em Alcochete.