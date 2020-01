Benfica vence no Restelo

A equipa de juniores do Benfica foi ao terreno do Belenenses, por 3-0, e consolidou a liderança na primeira fase do campeonato. Henrique Pereira, Henrique Araújo e João Tomé foram os autores dos golos que selaram o triunfo das águias.





Desta forma, o clube da Luz, orientado por Luís Araújo (na foto), aumentou para 12, os pontos de vantagem sobre o Sporting, que apenas amanhã entra em campo, frente ao Sacavenense.