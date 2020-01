Juniores: Benfica-Sporting, em direto

22 - Jogo equilibrado no Seixal.





15' - Remate de Henrique Pereira, para fora.13' - Bom corte de Rafael Fernandes, após centro rasteiro do ataque encarnado.9' - Que perigo! Samuel Soares saiu da baliza e foi Bajrami a evitar o golo de Tiago Ferreira, com um grande corte!8' - Saldanha atira por cima mas já estava assinalado fora de jogo. Isto na recarga, depois de uma defesa apertada de Anthony Walker!6' - Francisco Saldanha recebe assistência no relvado após entrada de um jogador leonino.Samuel Soares; Renato Matos, Alexandre Penetra, Bajrami, Montoia, Henrique Jocu, Gerson Sousa, Francisco Saldanha, Henrique Araújo, Martim Neto e Henrique PereiraSuplentes do Benfica: Pedro Souza, Filipe Cruz, Tomás Araújo, Francisco Domingues, Diogo Nascimento, Jeremy Sarmiento e MolnarAnthony Walker, Carlos Silva, Rafael Fernandes, Gonçalo Inácio, Rodrigo Rêgo, João Daniel, Geny Catamo, Daniel Rodrigues, Tiago Tomás, Edson Silva e Tiago FerreiraSuplentes do Sporting: Diego Callai, Tiago Santos, Flavio Nazinho, Miguel Menino, Gonçalo Batalha, Samuel Lobato e Rodrigo Piloto.Boa tarde! Benfica e Sporting medem forças, no Seixal, numa partida da 20.ª jornada da zona sul do nacional de juniores. Siga em direto a partir das 15h00.