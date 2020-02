Sporting-Sp. Braga, em direto

O Sporting entrou melhor, mais pressionante, mas a meio da primeira parte o Sp. Braga 'despertou' e equilibrou a partida, que de resto não tem sido pródiga em ocasiões de golo. Vamos ver o que nos reserva a segunda parte do jogo.



Termina a 1.ª parte!





45+1' - Cartão amarelo a Guilherme.42' - Livre perigoso para o Sporting, marcado por Gonçalo Batalha, mas o guarda-redes do Sp. Braga sacode. Os leões volta à carga na sequência do mesmo lance, sem sucesso.39' - Cartão amarelo para Tiago Ferreira, a punir uma falta sobre Guilherme.36' - O árbitro avisa um dos centrais do Sp. Braga para ser mais cautelo nos contactos...O jogo segue sem grandes situações de perigo.32' - Cruzamento perigoso de Buta a meia altura, mas Diogo Almeida sai de entre os postes e agarra.25' - Remate de Hernâni à entrada da área, para uma grande defesa do guarda-redes do Sporting.21' - Tiago Tomás sai em velocidade pela direita e faz um cruzamento rasteiro, mas a defesa do Sp. Braga resolve.Emanuel Ferro e José Pedro, adjuntos de Silas na equipa principal do Sporting, estão em Alcochete a assistir à partida.O Sp. Braga está com muitas dificuldades em sair do seu meio-campo.12' - Grande defesa de Lukas Hornicek a novo cabeceamento de Tiago Tomás.11' - Tiago Tomás cabeceia ao segundo poste após cruzamento de Tiago Ferreira, mas o ponta-de-lança do Sporting erra o alvo.10' - Tiago Ferreira, na pequena área dos minhotos, falha por pouco o primeiro golo do jogo.9' - Cruzamento de Buta da esquerda, mas a defesa do Sporting resolve.5' - Canto marcado pelo Sporting, da direita, mas Lukas Hornicek resolve com os punhos.2' - Geny Catamo arranca pela esquerda, cruza para a área mas não há ninguém do Sporting para finalizar.11h23 - A partida será arbitrada por José Salema (AF Algarve), auxiliado por Luís Viegas e Carlos Encarnação11h18 -Diogo Almeida, Hevertton Santos, Rafael Fernandes, Gonçalo inácio, Nuno Mendes, João Daniel, Geny Catamo, Daniel Rodrigues, Tiago Tomás, Gonçalo Batalha e Tiago Ferreira.Diego Callai, Carlos Silva, Rodrigo Rêgo, Edson Silva, Samuel Lobato, Bruno Tavares e Paulo Agostinho.Pedro CoelhoLukas Hornicek, Diogo Vieira, Guilherme, José Pedro, Buta, Vasco, Borges, Berna, Yan, Hernâni e Pedro Martins.Bruno Carvalho, Fonseca, Telmo, Gorby, Nuno Cunha, Luís Asue e Edu.Artur Jorge- Na primeira fase o Sp. Braga não perdeu qualquer jogo e terminou na liderança da classificação da zona norte. A sul, o Benfica foi o primeiro classificado, com o Sporting em segundo, a 7 pontos dos encarnados.- O Benfica e o Rio Ave lideram a classificação, com 6 pontos; seguem-se Sp. Braga, Famalicão e Estoril, todos com 3. O Sporting, que perdeu na 1.ª jornada, ainda não pontuou nesta fase.- Nos outros jogos já realizados, o Rio Ave ganhou ao FC Porto, por 2-0; o Famalicão superou o Estoril, por 2-1, e o Benfica goleou o Alverca, por 4-0.- Bom dia, seja bem-vindo ao direto do Sporting-Sp. Braga, jogo que encerra a 2.ª jornada da fase de apuramento do campeão do Campeonato Nacional de juniores.