Famalicão-Sporting, em direto

- Também hoje disputa-se o Sp. Braga-Alverca, às 15 horas, jogo que encerra esta 3.ª jornada.





- O, por 2-1, lidera a classificação, com 9 pontos, os mesmos do segundo classificado, o Rio Ave (bateu o Estoril, por 3-1). Segue-se o Sp. Braga com 4; Famalicão e Sporting, com 3. Estas equipas têm menos um jogo que os dois primeiros. Consultea classificação completa.- Bom dia, seja bem-vindo ao Famalicão-Sporting, jogo da 3.ª jornada da fase de Apuramento do Campeão Nacional de juniores, que se disputa a partir das 11 horas.