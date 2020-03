Sporting-Estoril, em direto

76' - Pedro Coelho faz a terceira alteração: tira Gonçalo Batalha e faz entrar Miguel Menino.





65' - Os leões mexem pela primeira vez e logo com duas alterações: Daniel Rodrigues entra para o lugar de Bruno Tavares, enquanto Edson Silva sai para entrar Samuel Lobato.64' - André Ferreira fez entrar Eduardo Vieira e David Brazão, para os lugares de João Castro e David Gonçalves, respetivamente.59' - O Sporting fica muito perto de ampliar a vantagem! Gonçalo Inácio falhou incrivelmente à boca da baliza!49' - Com dois golos de vantagem, o Sporting entra menos acutilante e vai gerindo o jogo!45' - O Estoril faz a primeira substituição: entra GET, sai Rodrigo Herrero.- Começa a segunda parte em Alcochete!Intervalo - O Sporting vence o Estoril, por 2-0. A equipa de Pedro Coelho tem controlado as incidências da partida e os bis de Tiago Tomás (5' e 26') vai colorindo a boa exibição dos leões. Na segunda parte, o Estoril terá que fazer mais se quiser reverter o resultado.25' - O Sporting perto do segundo! Tiago Tomás apareceu isolado, mas rematou ao lado da baliza de Moraru!18' - O Sporting continua a dominar a posse de bola, mas as balizas são, neste momento, um mero acessório.11' - A equipa de Pedro Coelho entrou bem na partida e vai controlando o encontro.Começa o encontro!Diogo Almeida, Hevertton Santos, Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes, João Daniel, Bruno Tavares, Gonçalo Batalha, Tiago Tomás, Edson Silva e Tiago Ferreira.Moraru, Diogo Leitão, João Guerra, José Cunha, Rodrigo Herrero, Vasco Gonçalves, Rafael Moreira, João Castro, Eduardo Ferreira, Duarte Carvalho e Manuel Figueiredo.Sporting e Estoril entram em campo às 16 horas, no Estádio Aurélio Pereira, na 4.ª jornada da fase de apuramento de campeão do campeonato nacional de juniores. Os leões são sextos com apenas dois pontos somados, enquanto a equipa da linha é quinta classificada, com três pontos.